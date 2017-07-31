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PTT ile THK Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA
31 Temmuz 2017 - 15:02Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 15:03

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanması dolayısıyla rektörlükte tören düzenlendi. Protokole, THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kürşat Atılgan ile PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik imza koydu. Protokolle, Türkiye'de ilk kez bir üniversite kampüsünde "PTT Kafe" açılacak, personel ve öğrenciler PTT hizmetlerinden indirimli yararlanacak.

 Atılgan, iş birliğinden memnuniyetini belirterek "İki güzide kurum arasında daha da büyük işler yapmak için karşılıklı araştıracağız. İnşallah güzel şeyler olacak." dedi. Bozgeyik ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek, anlaşmanın iki kurum arasında sinerji oluşturacağını söyledi. 

Etiketler: PTT , THK , iş birliği
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