PSN'de en çok satılan oyunlar

Geçtiğimiz yılın sonlarında Monster Hunter: World 5 milyon kopya satmıştı. Bu sebepten dolayı Ocak ayındaki satış liderliğinin Monster Hunter: World olması tahmin ediliyordu zaten. Monster Hunter: World'ün arkasında yer alan oyunlar ise Dragon Ball FighterZ, Madden NFL 18 ve Call of Duty: WWII oldu.
PSN'de Ocak ayında en çok satılan oyunlar
Monster Hunter:World
Dragon Ball FighterZ
Madden NFL 18
Call of Duty: WWII
Human Fall Flat
Grand Theft Auto V
Rainbow Six Siege
Need for Speed Rivals
Battlefield 4
The Last Of Us Remastered
Free-to-Play Oyunlar
Fortnite Battle Royale
Brawlhalla
Pro Evolution Soccer 2018 Lite
Paladins
America's Army: Proving Grounds