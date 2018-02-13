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    PSN'de en çok satılan oyunlar

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    Sony, PSN'in ocak ayında en çok satılan oyunlarını açıkladı. Bu listenin başında Monster Hunter: World bulunuyor. Free-to-Play oyunlarda ise liderliği Fortnite çekiyor.

    Geçtiğimiz yılın sonlarında Monster Hunter: World 5 milyon kopya satmıştı. Bu sebepten dolayı Ocak ayındaki satış liderliğinin Monster Hunter: World olması tahmin ediliyordu zaten. Monster Hunter: World'ün arkasında yer alan oyunlar ise Dragon Ball FighterZ, Madden NFL 18 ve Call of Duty: WWII oldu.

    PSN'de Ocak ayında en çok satılan oyunlar 

    Monster Hunter:World

    Dragon Ball FighterZ

    Madden NFL 18

    Call of Duty: WWII

    Human Fall Flat

    Grand Theft Auto V

    Rainbow Six Siege

    Need for Speed Rivals

    Battlefield 4

    The Last Of Us Remastered

    Free-to-Play Oyunlar

    Fortnite Battle Royale

    Brawlhalla

    Pro Evolution Soccer 2018 Lite

    Paladins

    America's Army: Proving Grounds

    Etiketler: PSN , PS4 , PS4 Pro , En çok satan oyunlar , Oyun
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