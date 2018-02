PSN'de en çok satılan oyunlar

Geçtiğimiz yılın sonlarında Monster Hunter: World 5 milyon kopya satmıştı. Bu sebepten dolayı Ocak ayındaki satış liderliğinin Monster Hunter: World olması tahmin ediliyordu zaten. Monster Hunter: World'ün arkasında yer alan oyunlar ise Dragon Ball FighterZ, Madden NFL 18 ve Call of Duty: WWII oldu.

PSN'de Ocak ayında en çok satılan oyunlar

Monster Hunter:World

Dragon Ball FighterZ

Madden NFL 18

Call of Duty: WWII

Human Fall Flat

Grand Theft Auto V

Rainbow Six Siege

Need for Speed Rivals

Battlefield 4

The Last Of Us Remastered

Free-to-Play Oyunlar

Fortnite Battle Royale

Brawlhalla

Pro Evolution Soccer 2018 Lite

Paladins

America's Army: Proving Grounds