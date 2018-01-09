Gerekçe: Erken tedaviden fayda görebilecek orta ve yüksek riskli kanserlerin daha az oranda teşhis edilmeye başlanması. ABD’de koruyucu hekimlik ve tarama konularından uzmanlaşmış kısa adı Önleyici Hizmetler Çalışma Birimi (USPSTF), 2012’de PSA seviyesinin erkeklerde prostat kanseri erken tanısı için bir test olarak kullanılmamasını önerdi.



TEŞHİSLER AZALDI

Bunun ana sebebi, PSA’nın prostat kanseri dışında, başka nedenlerle de yükselebileceği ve pek çok erkeğe gereksiz biyopsiler uygulanabilmesiydi. Diğer neden, hastaya zarar vermeyecek, hayatını tehdit etmeyecek önemsiz kanserlerin teşhis edilmesi ve gereksiz tedavilerin uygulanmasıydı. Ancak 2012’den sonra özellikle ABD’de biyopsi sayıları hızla ve ciddi oranda azaldı. Erken tedaviden fayda görebilecek orta ve yüksek riskli kanserler daha az teşhis edilmeye başlandı. Tümörler erken dönemde tanınamaz oldu. PSA’nın doğuşundan itibaren devamlı düşen prostat kanserinden ölüm oranında duraksama görüldü. Bu bulgular ve Avrupa tarama çalışmasının (ERSPC) yayınlanan daha olumlu sonuçları nedeniyle USPSTF de önerisini gözden geçirdi ve 55- 69 yaş aralığındaki erkeklere PSA testinin önerilebileceğini bildirdi.



Acıbadem Taksim Hastanesi üroloji ve üroonkoloji uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, Amerikan Kanser Derneği verilerine göre 1993-2014 yılları arasında prostat kanserinden ölümün yüzde 51 oranında düştüğünü hatırlattı.



İLK TEST 40’INDA

Bu düşüşte etkili faktörlerin başında PSA’nın olduğunu belirten Prof. Dr. Öbek, “Çeşitli kılavuzların farklı önerileri var. 2017’de değişiklik yapan USPSTF kılavuzu 55-69 yaş aralığındaki erkeklere öneriyor. Coğrafi olarak daha yakın olduğumuz Avrupa Üroloji Derneği 45 yaşta ilk PSA testini önermekle beraber, 40 yaşındaki PSA değerinin kişinin prostat sağlığı ile ilgili ileriye yönelik önemli öngörüde bulunduğunu bildiriyor. Benim bu konudaki yorum ve önerim, her erkeğin 40 yaşında temel bir PSA testi yaptırması. Daha sonraki yıllarda ne sıklıkla bakılması gerektiği, üroloji hekimi tarafından ilk değerlendirme sonucuna göre tavsiye edilecektir” dedi.



‘FIRSATÇI TARAMA’

Prostat kanserinde toplum taraması (sağlık sisteminin belirli kriterleri taşıyan herkesi teste tabii tutması) önerilmiyor. Ancak ‘fırsatçı tarama’ denen, kişisel düzeyde karar verilen erken tanı değerlendirmesi önemli. Prof. Dr. Öbek, “Prostat kanseri erken tanısından fayda görebilecek erkeği bu konuda etraflıca bilgilendirip, erken tanı konusunda istekliyse PSA testi ve prostat muayenesi yapmayı öneriyoruz” dedi.