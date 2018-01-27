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    Provokasyon paylaşımlarına 9 tutuklama

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    27.01.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin Afrin'deki PKK hedeflerine yönelik başlattığı operasyonun ardından sosyal medya üzerinden provake edici, kışkırtıcı, devletin birliği ve bütünlüğüne karşı halkı kin ve tahrike yönelten paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. 

    Provokasyon paylaşımlarına 9 tutuklamaTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin'deki PKK hedeflerine yönelik TSK operasyonunun başlamasının ardından sosyal medyada provake edici, kışkırtıcı, devletin birliği ve bütünlüğüne karşı halkı kin ve tahrike yönelten paylaşımlarda bulunan 18 isim belirledi. Tespit edilen kişilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından, Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik, Maltepe, Beylikdüzü ve Zeytinburnu'ndaki adreslere 22 Ocak 2018 günü operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi bulunamadı. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere çıkarılan 9 kişi tutu
    klanarak cezaevine gönderildi. 

    Etiketler: provokasyon , son dakika
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