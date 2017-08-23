Protestolu senet miktarı yüzde 5 azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, protestolu senet istatistiklerini paylaştı.

Yılın ilk yedi ayında protesto edilen toplam 541 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 10 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 30'unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.