Protestocu oyuncu takım bulamıyor

ABD’de polisin siyahlara karşı ırkçı davranışlarını protesto etmek için geçtiğimiz yıl oynanan bir maç öncesi ulusal marş sırasında ayağa kalkmayan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick Amerikan futbolu takımı sahiplerini şikâyet etti.
Bu davranışı nedeniyle kendisiyle sözleşme yapılmadığını ifade eden oyuncu mücadele etmeye kararlı. Kaepernick haklarını savunması için ABD’de ünlü isimlerin avukatlığını yapan Mark Geragos ile anlaştı.
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