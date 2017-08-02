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    Protesto için Ayasofya'nın içinde aniden namaza durdular

    İHA
    02 Ağustos 2017 - 13:27Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 13:43

    Ayasofya’nın ibadete kapalı olmasını ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya girişini protesto etmek isteyen 2 kişi turistlerin şaşkın bakışları altında namaz kıldı. Şahıslar namazın ardından güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

    Ayasofya Müzesi'ne gelen 2 kişi aniden namaz kılmaya başladı. İsimlerinin Halil Akyaman ve Mahmut Alan olduğu öğrenilen şahısların namazları bitene kadar güvenlik görevlileri başlarında durdu.

    Namazı biten Akyaman ve Alan güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılırken, burada namaz kılma gerekçesi olarak Ayasofya’nın ibadete kapalı olmasını protesto amaçlı oldukları söylendi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile dışarı çıkarılan şahıslardan birisi, “Dün gece saat 03.00’te Mescid-i Aksa’ya girdi İsrail. Burası müze değil cami. Bunlar Müslüman’a vurulan kilit. Fatih Sultan Mehmet aldı burayı. Burası cami ben namazımı kıldım gidiyorum. Ha Mescid-i Aksa’ya postal ile girilmiş ha buraya ayakkabı ile aynı şey” dedi.

    Etiketler: Ayasofya Müzesi , protesto , Kudüs
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