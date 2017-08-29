Protein zengini 5 kahvaltı önerisi

Sebzeli ve peynirli pancake

Yumurtanın tam bir tok tutma mucizesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Diyetisyenlerin ilk önerdiği besin kaynağı olan yumurtayı tavada yumuşak peynir ve taze yeşilliklerle güzelce pişirip afiyetle yerseniz gün içinde daha tok ve sakin hissedersiniz.

Tam buğday ekmeği ile yapılmış sandviç

Sandviçler genelde ara geçişlerde ve anlık açlık krizlerini bastırmak için önerilir. Ne var ki tam buğday ekmeğinin doyurucu etkisini peynir, marul, domates ve füme hindi eti ile taçlandırdığınız bir sandviç daha büyük çaptaki sabah krizlerinizi ertelemekte fazlasıyla yardımcı olabilir.

Tahıllı gevrek ve süt

Bir kâse gevreği süt ile karıştırarak hem hafif hem de doyurucu bir kahvaltı yapabilirsiniz. Sütteki protein ile tahıldaki liflerin kaynaşmasından ortaya çıkan tokluk hissi sizi gün boyu idare edecektir.

Yulaf ezmesi

Süt ile karıştırabileceğiniz yulaf, size bol proteinin getireceği tokluk kapılarını sonuna kadar açacaktır. Bu kahvaltıdaki tek sorun lezzet bakımından biraz zayıf kalması olabilir. Çözümü de çok eğlenceli ve basit. Taze çilek, fındık ya da badem gibi eklemelerle fazla kilo almayı da engellemiş olacaksınız.

Taze meyveler ve yoğurt

Piyasada birçok meyveli yoğurt seçeneği bizleri bekliyor ve fakat sağlık açısından ambalajlı ürünler şüphe uyandırmıyor değil. Mevsimi gelmiş taze meyveleri karıştırarak yapacağınız salatanın üzerine 1-2 kaşık ev yoğurdu koyarak hem protein açısından doyurucu bir kahvaltı yapmış, hem de gün içindeki enerjinizi yükseltmiş olursunuz.