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    Projeler hayata geçti

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 22:46 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 22:46

    Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kente marka değer katan projeleri bir bir tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını söyledi.

    Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi, Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Emekli Kahvesi, ATM Parkı, Fuar ve Kongre Merkezi ve Öğrenci Lokali gibi projeler Konyaaltı Belediyesi’nin prestijli projelerinden bir kaçını oluşturuyor. Yapımı tamamlanan Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ekim ayında hizmete açılacak projeyle amacımız 60 yaş üstü vatandaşlara gündüz mesai saatleri içinde sosyal bir yaşam alanı sunmak.” Böcek, Konyaaltı Kitap Fuarı gibi projelerle kente marka değer kattıklarını ifade etti.

    Etiketler: ANTALYA , Konyaaltı , gazetehaberleri
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