Project64'ü indirin, eski efsane oyunları oynayın!

Project64, N64 konsolundaki oyunları bilgisayarınızda oynamanıza izin veren bir Nintendo 64 emülatörü.

Nintendo'nun N64'ü Wii'nin web'de gezinti gibi gösterişli işlevlerine sahip olmasa da, bizi hep etkisi altına almayı başarmıştır. Project64 ile N64 anılarınızı canlandırıp, Super Mario 64'ten Goldeneye'a sayısız klasik oyunu tekrar tecrübe edebilirsiniz.

Kendisini Nintendo 64 için eksiksiz bir grafik ve ses emülatörü olarak tanıtan Project64, oyun oynarken size hız konusunda sorun yaşatmıyor. Çocukluğunuzun favori oyununa geri dönmek, sadece birkaç tık ötenizde duruyor. Oyun ROM'ları için gerekli bağlantılar, yazılımın üreticisinin web sitesinde bulunuyor.



İndirmek için tıklayın.