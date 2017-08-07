Proje finansman kredileri risk bakiyesi 291 milyar liraya yükseldi

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanı kredileri risk bakiyesi haziran sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 291 milyar liraya yükseldi. Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 48 ile enerji ilk sırada yer aldı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi "Proje Finansmanı İstatistikleri Haziran 2017" verilerini yayımladı. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgileri içeren rapor, 20 banka verisinden oluşuyor.

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi haziran sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 291 milyar liraya yükseldi. Risk bakiyesinin 259 milyar lirası nakdi ve 32 milyar lirası gayrinakdi kredi şeklinde kullandırıldı. Toplam taahhüt miktarı 371 milyar liradan (106 milyar dolar) 379 milyar liraya (108 milyar dolar) yükseldi. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 2 arttı.

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 48 ile enerjinin ilk sırada yer aldığı görüldü. Enerji sektörünü yüzde 18 ile altyapı ve yüzde 12 ile gayrimenkul takip etti. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı da yüzde 22 oldu.

Geçen yılın sonu itibarıyla 77 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, Haziran 2017 döneminde yüzde 7'lik artışla 83 milyar dolara yükseldi. En yüksek artış altyapı sektöründe olup risk bakiyesi yüzde 16 yükselerek 13 milyar dolardan 15 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönem itibarıyla dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 6, enerji sektöründe yüzde 5, diğer sektörlerde ise yüzde 4 artış gösterdi.



