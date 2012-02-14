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Profilo'dan sÃ¼rpriz

14.02.2012 - 16:20 | Son GÃ¼ncelleme:

Profilo, tÃ¼m sevenlerin Sevgililer GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyorâ€¦

TÃ¼m sevgililer iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sevimli hediyesiyle Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlayan Profilo, herkes iÃ§in Ã§ok hoÅŸ bir sÃ¼rpriz yapÄ±yor./images/100/0x0/55eaf2b5f018fbb8f8a1064a

Profilo'nun bu Ã¶zel gÃ¼n iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± e-kartta sevgiliniz iÃ§in romantik aÅŸk balonlarÄ± yollayabiliyorsunuz, hem de yorulmadanâ€¦ Tek yapmanÄ±z gereken gÃ¶rmesini istediÄŸiniz fotoÄŸrafÄ±nÄ±zÄ± Ã§ekip altÄ±na mesajÄ±nÄ± yazmanÄ±z. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z e-kart sevgilinize sizin tarafÄ±nÄ±zdan gÃ¶nderilecek. Ãœstelik bu tatlÄ± sÃ¼rpriz Facebook ve Twitter'da da paylaÅŸÄ±labiliyor, bÃ¶ylece mutluluÄŸunuza herkes ÅŸahit oluyor.

Siz de sevgiliniz iÃ§in duygusal bir e-kart hazÄ±rlamak isterseniz yapmanÄ±z gereken ÅŸey Ã§ok kolay. TÄ±klayÄ±n, hemen baÅŸlayÄ±n.Â

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN..

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