Profilo'dan sÃ¼rpriz

TÃ¼m sevgililer iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sevimli hediyesiyle Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlayan Profilo, herkes iÃ§in Ã§ok hoÅŸ bir sÃ¼rpriz yapÄ±yor.



Profilo'nun bu Ã¶zel gÃ¼n iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± e-kartta sevgiliniz iÃ§in romantik aÅŸk balonlarÄ± yollayabiliyorsunuz, hem de yorulmadanâ€¦ Tek yapmanÄ±z gereken gÃ¶rmesini istediÄŸiniz fotoÄŸrafÄ±nÄ±zÄ± Ã§ekip altÄ±na mesajÄ±nÄ± yazmanÄ±z. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z e-kart sevgilinize sizin tarafÄ±nÄ±zdan gÃ¶nderilecek. Ãœstelik bu tatlÄ± sÃ¼rpriz Facebook ve Twitter'da da paylaÅŸÄ±labiliyor, bÃ¶ylece mutluluÄŸunuza herkes ÅŸahit oluyor.



Siz de sevgiliniz iÃ§in duygusal bir e-kart hazÄ±rlamak isterseniz yapmanÄ±z gereken ÅŸey Ã§ok kolay. TÄ±klayÄ±n, hemen baÅŸlayÄ±n.Â

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