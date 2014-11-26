Profesyonel Yatırımcıları Takip Edin

“Ben iyi bir yatırımcıyım güvendiğim bir stratejim var” diyenlerle “henüz kendime güvenemiyorum başkalarının açtığı pozisyonları görsem iyi bir rehber olur” diyenler şimdi GCM Forex’in sosyal işlem platformunda buluşuyor!



Tıklayın, şimdi deneyin.



GCM Forex müşterileri kendilerine özel paylaşım sistemi sayesinde internet teknolojisinin ve dayanışmanın gücünü sonuna kadar kullanırlar. Bu sayede iyi bir stratejiye sahip olduğunu düşünen yatırımcılar kendilerini kanıtlama fırsatı bulurken işlemlerinin diğer GCM üyeleri tarafından görünmesini sağlayarak başarılarını paylaşmanın mutluluğunu yaşarlar. Henüz kendi stratejisine emin olamayan yatırımcılar ise başarılı üyeleri takip ederek kendi işlemlerini yönetebilir ve onların stratejisini çözümleyebilirler. Böylece GCM Forex ailesi sosyal paylaşımın gücüyle toplam başarı çıtasını daima yukarı taşımak için beraber omuz omuza çalışabilirler.



GCM Forex sosyal işlem platformu kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemleri diğer üyelerle paylaşabildiği sosyal bir medya ortamıdır. Böyle bir yapılanmanın elbette sayısız faydaları bulunur.



Başarılı yatırımcıların işlemlerini paylaşması elde ettikleri başarıyı daha değerli kılar. Zira kendisini takip edecek yatırımcılara sağlayacağı faydayı düşündüğünde hiç şüphesiz mutluluğu elde ettiği karla sınırlı olmayacaktır. Diğer yandan başarılı üyelerin oluşturduğu listeye girmek ve adını duyurmak elbette başarıyı sürdürülebilir kılmak için tetikleyici rol oynayacaktır. Bu sayede kişiler Forex piyasasındaki etkinliğini kanıtlayarak adının duyulmasını sağlayabilir. Kim bilir belki de Forex gurusu olarak anılacak kişilerden biri de siz olabilirsiniz.

Forex piyasası ile yeni tanışmış kullanıcılar içinse bu yapı eşsiz bir bilgi kaynağı haline dönüşür. Başarılı yatırımcıların işlemlerini takip etmek, stratejilerini anlamaya çalışmak ve gerekirse işlemlerini taklit ederek kendi portföyünü oluşturmak harikulade bir imkandır. Bu

sayede piyasaya yeni giren yatırımcılar kendilerine rehber olabilecek bir sistemi kurgulama şansını elde ederler.



Risk almadan deneyin.

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