Profesörden ürküten deprem uyarısı...

Marmara Depremi'nin 18. yılı nedeniyle Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın oturum başkanlığı yaptığı panelde Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) Müdürü Prof. Dr. Ali Pınar birer konuşma yaptı.



Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Konferans Salonunda Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde söz alan Gülen, son 100 yıllık istatistiklere bakılacak olursa senede ortalama maalesef depremler nedeniyle bin vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye'nin jeolojik konumu ve yapısından dolayı deprem ülkesi olduğunu aktaran Gülen, şöyle konuştu:



"Dünyanın birçok yerinde depremler oluyor. İstatistiki olarak bakacak olursak ülkemizde aşağı yukarı 3 senede bir yeniden büyük deprem meydana geliyor. Son 100 yıldaki depremlere bakacak olursanız sayı itibarıyla 31-32 civarında. Kabaca hesaplarsak 3 senede bir deprem oluyor. Bazen uzun süreler olmuyor. Örneğin en son 7'den büyük deprem Van’da oldu 2011 yılında. Şu anda 2017 yılındayız. Türkiye'de 6 seneden beri 7’den büyük deprem olmadı. Dolayısıyla yakın bir zamanda 7’den büyük deprem olursa şaşırmamamız gerekiyor çünkü bu 100 yıllık istatistik eninde sonunda bir deprem oluşturuyor. Yani yer bilimlerinde bir laf vardır 'Geçmiş geleceğin anahtarıdır.' Eğer bir yerde deprem olmuşsa gelecekte de olacaktır. Bu zaten doğanın kanunu."

BDTİM Müdürü Pınar ise 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremle ilgili bilgiler verdi.



17 Ağustos 1999 Depreminde iç içe geçen birden fazla fayın kırıldığına dikkati çeken Pınar, şunları kaydetti:



"O gece 03.02’de başlayan deprem 5 tane iç içe geçen depremdi. 5 tane ana şok vardı ve beş birbirinden bağımsız fay aslında hareket etti. Bu fay segmentleri tabi tamamı Kuzey Anadolu Fayı’nın parçalarıydı. Bunlardan bir tanesi Yalova-Hersek arasındaydı, bu fay segmenti yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaydı. Bu sözünü ettiğim her fay parçası aslında her biri 7’lik bir depremdi. O gece 45 saniye içinde biz en az 5 tane 7 büyüklüğünde deprem yaşadık. Kırılma İzmit’te başladı. İzmit Körfezi’nin ucundaydı. Kırılma çift yönlü ilerledi."



Panele, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş, kurum müdürleri ve akademisyenler de katıldı.