Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Profesörden acı haber! Cesedi bulundu

    Profesörden acı haber! Cesedi bulundu

    Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)
    10.09.2017 - 15:29 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 15:51

    Muğla’nın Datça ilçesinde dün akşam saatlerinde denize girmek üzere üzere devremülkteki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk’ün denizde cesedi bulundu.

    Eskişehir’den kızı Aylin Şentürk ile birlikte Datça’ya 12 kilometre uzaklıktaki Billur Kent Tatil Köyü’ndeki devremülke 15 günlük tatil için gelen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, dün saat 17.00 sıralarında Adaburnu açıklarında yüzmeye gitti. Geç saat olmasına rağmen babası dönmeyince endişelenen Ayiln Şentürk, kayıp başvurusunda bulundu, umutla sevindirici haberin gelmesini bekledi.

    ACI HABER BUGÜN GELDİ

    Datça Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yapılan arama çalışmalarında bugün saat 11.00’de, Prof. Dr. Şentürk’ün, denize girdiği yerden 500- 600 metre uzaklıktaki küçük adanın kıyısında cesedi bulundu. Boğularak öldüğü belirtilen evli ve 3 çocuk babası Prof. Dr. Şentürk’ün iyi derecede yüzme bildiği kaydedildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan Şentürk’ün kızı ve yakınları gözyaşı döktü.

    2,5 AYDA İKİNCİ ÖLÜM

    Datça Devlet Hastanesi Morgu’na koşan Aylin Şentürk, yakınları ve hastane çalışanları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Datça’da tehlikeli akıntılar nedeniyle uyarı levhalarının bulunduğu Adaburnu Sahili’nde, 25 Haziran günü de İzmirli işadamı 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt boğularak hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: MUĞLA , Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk , boğulma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri