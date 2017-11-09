Profesör herkesin önünde özür diledi

WÜRZBURG Üniversitesi'nde öğretim üyesi ile öğrenci arasında türban nedeniyle yaşanan gerginlik, öğretim üyesinin özür dilemesiyle son buldu. Üniversitede uluslararası ilişkilerle siyaset bilimi dersi veren Prof. Dr. Gisela Müller Brandeck Bodcquet, anfide rastladığı öğrenciye, üniversitenin laik bir ortam olduğunu ve dini sembollerin üniversitelerde bulunmayacağını söylemiş ve türbanını çıkarmasını istemişti. İki hafta önce yaşanan bu olay sırasında öğretim üyesi bu çıkışını, öğrencilerin önünde ve mikrofonda konuşarak yapmıştı. Ancak hatasını anlayan öğretim üyesi, öğrencisine mektup göndererek takındığı yanlış tutumdan dolayı kendisini affetmesini istedi.

MEKTUBUNU ANFİDE OKUDU

Prof. Müller Brandeck Bodcquet, türban takan genç kızdan özür dilediğini de ders verdiği öğrencilerine anfide açıkladı. Profesör bir adım daha atarak öğrencisine gönderdiği mektubu okudu. Özür mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Anfide mikrofonu elime alıp sizden türbanınızı başınızdan çıkarmanızı istediğimde, direk sizi hedef aldım. Direkt size hitap ettim. Bundan dolayı siz kendinizi kişisel olarak sıkışmış ve dışlanmış hissettiniz. Siz kendinizi hedef alınmış ve gözetim altında hissettiniz. Sizden bunun için özür diliyorum. Özrümü kabul ederseniz çok sevinirim.”

Profesörün yazdığı mektubu anfide okuması kimi öğrencileri memnun ederken kimileri de yeterli bulmadı. Yeterli bulmayan öğrenciler, üniversite yönetiminin dışlanmaya karşı daha fazla adım atmasını istedi.