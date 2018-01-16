Prof. Şimşirgil'den ilginç çıkış: Türk olmayan tarihçi okutulmasın

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesinin davetlisi olarak “Osmanlı Tarihini Doğru Okumak” konulu konferansa katıldı. Konferansta, Selçuklu ile Osmanlı arasındaki ilişkiyi anlatan Şimşirgil, “Tarih ilmi herkese faydalı bir ilimdir” dedi. Belediye Düğün Salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tarihini ve kültürünü bilmeyen milletlerin, kendilerine yön verebilmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok sayıda operasyonlar geçirmiş milletlerin evlatları olarak tarihin doğru şekilde bilinmesi gerekiyor. Osmanlı’nın yıkılışından sonraki süreçte, maalesef baktığımızda II. Abdülhamit Hanı zalim ve diktatör olarak gördük, çünkü bizim tarihimizi okuyanlar da yazanlar da bizden değildi. Ancak kendi tarihimizi yeni yeni yazmaya okumaya başladık. Biz Osmanlı’yı iyi anlayacak olursak, biz Osmanlı’yı sadece adı muhteşem olan dizilerden değil de, kendi milli ve yerli olan değerlerimizden, hocalarımızdan okuyup, onlardan dinleyecek olursak, bugün de geçmişte de II. Abdülhamit Hana söylenen şeyler, Cumhurbaşkanımızın dünya üzerindeki dik durması, zulme karşı baş kaldırması sonucunda aynı kelimeler tarihi tekerrür değildir. Geçmişimizi iyi anlayıp milletimiz aynı hataya düşmeyecek. 15 Temmuz’da düşmediğimizi gösterdik, bundan sonra da düşmeyeceğiz inşallah."

Daha sonra "Osmanlı Tarihini Doğru Okumak" konulu konferans veren Prof. Dr. Şimşirgil de, “Tarih, dil, din, edebiyat insana şahsiyet kazandıran bilimler, şayet bunlar bilinmezse adamın şahsiyeti elden gider” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun için tarihle, dilimizle ve dinimizle oynuyorlar. Dilimizi çadır devleti diline çevirdiler bilerek... Tarihimizi bozdular. Tarihimiz 1976 yılına kadar başka kitaplardan okutuldu, yabancıdan okutulmayı maharet sanıyorlar. Amerikalı mı yazacak benim tarihimi? Benim tarihimi yazan ecdadım neden sorgulanıyor da yabancı sorgulanmıyor."

Şimşirgil, “Gençlerimiz ağacın tepesine çıkmak istiyorsa, yıldızları hedef edinsin. Hedefi, ideali yüksek tutmak lazım, alçak değil. Aşağı değil hep yukarı tutmalı. Liseli yıllarımızda Osmanlı’yı sadece, birinci sınıf dövüşen bir devlet olarak tanıttılar. Güya Osmanlı, iyi savaşırdı ama ilme karşıydı. Osmanlı bir ilim devleti değildi ve onun için de yıkılmıştı. Alakası yok. Çocuklarımıza matematik, fizik, kimya gibi derslerden daha fazla tarih ve edebiyat derslerini sevdirmemiz ve tarih şuuru aşılamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.