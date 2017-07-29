MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Prof. Kadıoğlu'nda korkutan uyarı: Mümkün olsa İstanbul'u terk ederim

    Prof. Kadıoğlu'nda korkutan uyarı: Mümkün olsa İstanbul'u terk ederim

    Hürriyet Haber
    29 Temmuz 2017 - 15:21Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 18:07

    Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, Twitter'dan İstanbul için çok önemli bir uyarı yaptı. Kadıoğlu, 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'un yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıkladı.

    Cuma günü özellikle Trakya bölgesi ve İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve dolu yağışı sonrası Mikdat Kadıoğlu Twitter'dan yeni bir uyarı yaptı. Havaların çok daha fazla ısınacağını ve İstanbul'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirten Kadıoğlu, 'Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor' dedi.

    İŞTE O UYARI TWEETİ

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: mikdat kadıoğlu , hava sıcaklığı , Twitter , uyarı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri