Prof.Dr. Şara Sayın hayatını kaybetti

1926’da İstanbul’da doğan Sayın, İstanbul Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından 1967’de Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde profesör oldu. 1972’de Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın kurulmasını sağladı.



1992’de İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümü’nün kurulması için öncü oldu. Gerek Alman Dili ve Edebiyatı, gerekse Alman Dili Eğitimi ve son olarak da Çeviri (bilim) Bölümü’ne büyük emeği geçen Prof.Dr. Şara Sayın uzun yıllar başkanlığını yaptığı Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan emekli oldu.



2000 yılında Goethe Madalyası’na değer görülen Şara Sayın, 2010 yılında ise Friedrich Gundolf ödülünün sahibi oldu. Şara Sayın’ın Büchner üzerine yapılmış yetkin değerlendirmeleri-yorumları kapsayan ‘Devrimci Dram Yazarı Georg Büchner’ adında bir kitabı bulunuyor. ‘Metinlerle Söyleşi’ ise dilimizdeki bir diğer kitabı.