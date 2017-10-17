Prof. Dr. Mete Atatüre Bilim Akademisi’nde

Bu yıl 56’ncısı düzenlenen Bilim Akademisi Popüler Bilim Konferansı Prof. Dr. Mete Atatüre’yi konuk edecek. Mete Atatüre ‘Işık ve Elmas ile Kuantum Oyunlar’ adlı konuşmasını 21 Ekim Cumartesi saat 12.00’de Salon IKSV’de yapacak. Atatüre bu konuşmada bilgisayarlardan sensörlere kadar geleceğin olası kuantum teknolojilerinde elmasın kusurlarının nasıl değerlendirilebileceğini paylaşacak.

Mete Atatüre, 1996’da Bilkent Üniversitesi’nde lisans, 2002 yılında ise Boston Üniversitesi’nde doktora programlarını tamamladı. Zürih Federal Enstitüsü’nde Ataç İmamoğlu’yla yaptığı çalışmalardan sonra 2007 yılında Cambridge Üniversitesi’nde kendi laboratuvarını kurdu. Hala 15 araştırmacıdan oluşan ekibiyle birlikte ‘katı-hal malzemelerde kuantum optik deneyleri’ üzerine çalışıyor. Yaklaşık 70 makalesi olan Atatüre İngiltere’de Institude of Physics, Türkiyede’de Bilim Akademisi Derneği üyesi.