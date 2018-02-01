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    Prof. Dr. Gözaydın beraat etti

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    01.02.2018 - 00:12 | Son Güncelleme:

    FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraat etti.

    ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu’ iddiasıyla 27 Aralık 2016’da tutuklanan Prof. Dr. Gözaydın, 30 Mart 2017’de yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istenen tutuksuz sanık Prof. Dr. Gözaydın katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Prof. Dr. Gözaydın, şunları söyledi: “Davet edildiğim her basın organına akademisyen ve hukukçu olarak katıldım. Hayatım boyunca hiçbir siyasi görüşe sempati duymadım. İki gün önce eşimin kolon kanseri olduğunu öğrendik. Bu kabusun sonlanmasını istiyorum.”

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Prof. Dr. Gözaydın’ın beraatine karar verdi. Gözaydın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Çok sevinçliyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı kafamız onunla meşgul. Ama çok çok mutlu oldum” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , İştar Gözaydın Savaşır , fetö , son dakika
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