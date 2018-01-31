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    Prof. Dr. Gözaydın beraat etti

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    31.01.2018 - 18:22 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan Prof. Dr. İştar Gözaydın, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraat etti. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 27 Aralık 2016'da tutuklanan Prof. Dr. Gözaydın, 30 Mart 2017’de yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

    15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

    İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır katıldı.

    “BU KABUSUN SONLANMASINI İSTİYORUM”

    Suçlamayı kabul etmeyen Prof. Dr. Gözaydın, şunları söyledi: “TV programı bir fikri ortaya koymak için katıldığım bir programıdır. Davet edildiğim her basın organına akademisyen ve hukukçu olarak katıldım. Benim söylediğim bir hukukçu bir siyaset bilimci olarak herhangi bir yapının terör örgütü olarak kabul edilmesi için yargı kararı olması gerektiğidir. Hayatım boyunca hiçbir siyasi görüşe sempati duymadım. Bu süreç benim için zor bir süreç, iki gün önce eşimin kolon kanseri olduğunu öğrendik. Bir an önce bu kabusun sonlanmasını istiyorum.”

    BERAAT ETTİ

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın beraatine karar verdi.

    “ÇOK ÇOK MUTLU OLDUM”

    Beraat kararını sevinçle karşılayan Gözaydın, duruşma sonrası basın mensuplarına, “Çok sevinçliyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı kafamız onunla meşgul. Ama çok çok mutlu oldum” dedi.

    Etiketler: FETÖ/PDY soruştuması , İştar Gözaydın , beraat , son dakika
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