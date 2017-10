Prof. Dr. Canan Karatay: 'Kanı sulandırmak için zeytinyağı için'

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda yapılan sempozyumun açılışına Prof. Dr. Canan Karatay’ın yanı sıra Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Yılmaz, ilçenin tarımda Mersin’in ikinci büyük ilçesi olduğunu belirterek, "İlçemizde 10.5 milyon kayıtlı zeytin ağacı var. Bunun 6.5 milyonu şu anda ürün veriyor, diğerleri de büyüme, gelişme aşamasında. İnsan yaşamının vazgeçilmezi olan ve her sektörde kullanılmakta olan zeytin ve zeytinyağına çok önem vermek zorundayız. Mut zeytinini ve zeytinyağını Türkiye’de ve dünyada marka haline getirmek zorundayız. Mut’un farkı, mikro iklimden dolayı hiç ilaç atılmadan zeytin üretiyoruz. Bu da bizim farklı olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Kaymakam Akyüz de Türkiye’de ve dünyada çeşitli yerlerde zeytin üretiminin gerçekleştiğini, Mut’ta farkı mikro ikliminden dolayı hiç ilaç atılmadan zeytin üretildiğini söyledi.

’KANI SULANDIRMAK İÇİN ASPİRİN YERİNE ZEYTİNYAĞI’

Prof. Dr. Canan Karatay ise zeytinin altından daha kıymetli olduğunu her zaman söylediğini kaydederek, "Altın savaşları insanları öldürmek içindir. Zeytin altındır. Mut’ta bu altının içinde yaşamaktasınız. Bu altının kıymetini bilmemiz lazım. Hayatımızı kurtaran zeytinyağıdır. Laboratuvarlarda yapılan bir araştırmada, doğal zeytinyağının kanseri önlediği gösterildi. Riviera değil, riviera tehlikelidir. Hafif kokuyor filan diye inanmayın, en önemli antioksidan özelliklerinden yok edilmiş bir yağdır. Hiçbir faydası yoktur. Kızartma yapıldığı zaman da kanserojendir. Onun için soğuk sıkım zeytinyağı, hele hele Mut’taki 1300 yaşındaki bir ağaçtan alınan bir zeytinyağı zararlı olabilir mi?" diye konuştu.

'HER DOĞAN ÇOCUK İÇİN, HER YENİ GELİN İÇİN BİR ZEYTİN FİDESİ EKİN'

Zeytinyağının birçok hastalığa iyi geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay, şunları söyledi:

"Zeytinyağı, Alzheimer, kalp krizini önlüyor, kanı sulandırıyor. Kanı sulandırmak için Aspirin ile bir sürü lüzumsuz ilaç veriliyor. Zeytinyağı kanı sulandırıyor, ayrıca şekeri düşürüyor. O kadar güçlü antioksidan var ki; bütün hücreler topluyor, beynimizi açıyor. Dışarıdan sürsek, eklem ağrılarını gideriyor. Zeytinyağını vücudumuzun ağrıyan her yerine sürebilirsiniz. Her sabah bir kahve fincanı içmelisiniz. Çocuklarımıza da içmesini öğretmemiz lazım. Yaşımız ilerledikçe daha da fazla içebilirsiniz. Yağlanmanın sebebi şekerdir, işlenmiş fabrikasyon gıdalardır. Bozulmuş trans yağlardır. Zeytin ağacını kesmeye hakkımız yok. Biz Orta Asya’dan geldik ve de Türk geleneği olarak her doğan çocuk için bir fide dikilirdi. Ben diyorum ki; her doğan çocuk için, her yeni gelin için bir zeytin fidesi ekin. Bunu çocuklarımıza gelenek olarak aşılamak mecburiyetindeyiz. Esas Türk’ün geleneği budur."

25 BİN LİRAYA SATILDI

Prof. Dr. Karatay’ın konuşmasının ardından ilçedeki 1300 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı, açık artırmayla 25 bin liraya işadamı Akif Çetin tarafından satın alındı. Açık artırmadan elde edilen para da Mut İdmanyurdu Belediye Spor’a verildi. Kitaplarını da imzalayan Prof. Dr. Karatay, daha sonraÿyoldan araçları ile geçenlereÿzeytinyağı dağıttı.