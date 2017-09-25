'Private Label Zirvesi' 2017 için geri sayım başladı

Özel Markaları Ürünleri Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Private Label Zirvesi 2017 perakende sektörüne ev sahipliği yapacak. Farklı konu başlıkları ve sektöre yönelik gelişmelerin tartışılacağı zirvede üretici, tedarikçi ve satın almacılar bir araya gelecek. Geçtiğimiz yıl 600 kişinin katıldığı zirve 26 Ekim Perşembe günü Crowne Plaza İstanbul Asia/Kurtköy’de düzenlenecek.

Son dönemde tüketim oranı artan private label ürünlerin tüketiciler için daha önemli hale geldiğini kaydeden PLAT Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, şunları söyledi: “Bugün yüzde 25 pazar payıyla, perakende sektöründe çok önemli yere gelen özel markalı ürün sektörü kurumsallaşma yönünde önemli adımlar attı. Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek yarattığımız sinerji her yıl sektörümüze güç katıyor. Bu sene de çok özel konuklar ve konuşmacılarımızı ağırlayacağımız zirve üretici ve zincir marketleri aynı platformda buluşturan tek toplantı olma özelliği taşıyor” dedi.

BİM A.Ş. COO’su Galip Aykaç, A 101 CEO’su Erhan Bostan ve Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman’ın konuşma yapacağı zirveye ayrıca Kişisel Gelişim kitaplarıyla tanınan Yazar Ahmet Şerif İzgören katılım sağlayacak. Eğitmen Gökhan Okçu da pazarlama alanında bir seminer verecek. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ziya Kürküt’ün yapacağı zirvede, Private Label Trendleri Nielsen Pazar Araştırma sonuçları katılımcılar ile paylaşılacak. Zirvenin sonunda ise katılımcılar Sunay Akın’ın keyifli hikayeleri ve İlhan Şeşen’in unutulmaz şarkıları eşliğinde keyifli dakikalar geçirecek.