Prince Harry’nin nişanlısı Meghan Markle hakkındaki 5 ilginç bilgi

O bir yardımsever
Meghan kızımız prenslere layık her kadın gibi gerçek bir yardımsever. Çalışan bir kadın olarak her zaman diğer yandan da birilerine yardım etmek gayesinde olan Megan, World Vision Canada’nın küresel bir elçisi ve BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi programında bir savunucu.
Kendi giyim markası var
Meghan giyim için ortalığa milyonlarca sterlinin dökülmesine karşı bir karakter. Bu nedenle de kendisine ait hem ucuz hem de şık olmayı bilenlere seslenecek bir marka yaratmış. Montreal merkezli Reitmans’da satılan ürünlerinin hepsi 100 doların altında ürünlerden oluşuyor.
2016 yılında Google’da en çok aranan oyuncu oldu
Geçen yıl tüm Google’a en çok yazılan isim onun adı oldu. Tabii ki insanların tüm amacı Prens Harry’nin nasıl bir kız aldığını görmek ve kraliyet ailesine layık olup olmadığı konusunda fikir sahibi olabilmekti.
Prens Harry ile çok uzaktan kuzenler
Düğün sırasında durun siz kardeşsiniz diye bağıran kimse olmasın diye iki ailenin de soy ağaçları araştırılıyor tabii. Bu araştrmada Meghan ve Harry’nin 15. Yüzyıla uzanan bir soyağacı çizgileri olduğu saptanmış. Ancak neyse ki 15. Yüzyıla uzanan kuzenlik durumu Kraliçe Elizabeth ve Meghan’ın babası ile bağlantılı olduğundan çok da önemli değil. Ortak akrabaları 1480 doğumlu Ralph Bowes.
Daha önce Trevor Engelson'la evlenip boşanmış
Los Angeles doğumlu Meghan, 2011 yılında film yapımcısı Trevor Engelson ile evlenmiş ancak evlilikleri uzun sürmemiş. Çift Ağustos 2013'de kadar boşanmış.
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