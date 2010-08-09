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Prima Bebek Oyunları İl İl Geziyor!

09.08.2010 - 16:09 | Son Güncelleme:

Prima Bebek Oyunları Ekibi, Bebeklere Hareket Özgürlüğünü Getirmek için Yola Çıktı.

Prima’nın “bebeklere hareket özgürlüğü” söylemiyle Türkiye’yi şehir-şehir gezerek anneler ve bebekleriyle buluştuğu “Prima Bebek Oyunları” etkinlikleri başladı.

Prima’nın aktif bebekler için özel olarak hazırladığı ve ilk etabı 16 Temmuz tarihinde İstanbul’da başlayan “Prima Bebek Oyunları” etkinliklerinde; anneler ve bebekleri, bebek emekleme yarışmasından, engel ve dans yarışmasına kadar birbirinden güzel aktivitelere katılarak eğlenceli saatler geçiriyor.

Prima anneleri ve bebekleri gün boyu süren etkinliklerde keyifli anlar geçirirken, sürpriz hediyeler de kazanma şansı yakalıyor. Ayrıca anneler Prima’nın aktif bebekler için özel olarak hazırladığı, anatomik yapısıyla tahrişi önlemeye yardımcı olan ürünü “Prima Aktif Bebek”i bebekleriyle birlikte deneme fırsatı buluyor.

Prima Bebek Oyunları Ekibinin sizin şehrinize ne zaman geleceğini öğrenmek için primabebekoyunlari.com adresini veya Facebook’ta Prima Dünyası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.     

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