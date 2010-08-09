Prima Bebek Oyunları İl İl Geziyor!

Prima’nın “bebeklere hareket özgürlüğü” söylemiyle Türkiye’yi şehir-şehir gezerek anneler ve bebekleriyle buluştuğu “Prima Bebek Oyunları” etkinlikleri başladı.

Prima’nın aktif bebekler için özel olarak hazırladığı ve ilk etabı 16 Temmuz tarihinde İstanbul’da başlayan “Prima Bebek Oyunları” etkinliklerinde; anneler ve bebekleri, bebek emekleme yarışmasından, engel ve dans yarışmasına kadar birbirinden güzel aktivitelere katılarak eğlenceli saatler geçiriyor.