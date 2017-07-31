MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Prezervatifin içine koyup 111 tane yuttu ama...

    Prezervatifin içine koyup 111 tane yuttu ama...

    Çağatay KENARLI, İstanbul (DHA)
    31 Temmuz 2017 - 18:28Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 19:01

    Fas’ın Kazablanka kentinden uçakla İstanbul’da gelen Faslı uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminde 102 adet kapsüller halinde esrar ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesinin midesindeki esrar kapsülleri çekilen MR'la ortaya çıkarıldı.

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fas Kazablanca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek takip etmeye başladı. Polis ekipleri, M.M.'yi pasaport kontuarlarından geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı. Ekipler, şüphelinin eşyaların arasında içinde esrar bulunan 9 kapsül buldu.

    Polis ekipleri, M.M.'nin uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutmuş olabileceğini de değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmiyle kontrol edilen M.M.'nin 102 kapsülü yuttuğu belirlendi.

    Ekipler, M.M.'nin valizinde ve midesinde toplam 111 kapsül halinde 480 gram esrar ele geçirdi. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.M. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Etiketler: Uyuşturucu , kapsül , Atatürk Havalimanı , Fas
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri