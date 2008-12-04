Previously on Galatasaray

Gene iyi oyun, gene az çok aynı kalite...

Dizi kaldığı yerden devam mı?

Barış çok iyi, Kewell iyi, Lincoln çok iyi, De Sanctis iyi..

Genel olarak takım ortalamanın üzerinde.

Saha güzel...

Her yerde kar var, saha da 1 gram yok. Tabii ki saha buz ama..

Emrah Öner yazıyor

Seyirci güzel, “Auf Wiedersehen” melodisi..

Zaten bir problem var ise, bir kıvılcım gerekiyor ise ben olsam bütün maçları Almanya’ya alırım.

1999’da 4-1’lik galibiyet ve Tugay’ın gol sevincini hatırladın?

Sonra UEFA kapısı, bacası, kupası vs..

Fakat bir tuhaflık var...

4-1 Hertha Berlin maçının kadrosuna bakalım.

Claudio Taffarel, Gheorghe Popescu, Arif Erdem, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Suat Kaya, Hakan Şükür, Fatih Akyel, Ahmet Yıldırım, Hasan Şaş, Capone

Yedekler (Emrah Eren, Ergün Penbe, Tugay Kerimoğlu)

Tabii ki kadroda Hagi eksik. Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Vedat ve K.Hakan da yok. Bir de Mehmet Yozgatlı, Mehmet Bölükbaşı, Kerem İnan müzmin yedekler.

Dünkü maç kadrosunu hatırlayalım. Aslında bu sene isim isim çok daha iyi adamlar var.

Arif mi Baros mu gibi...

Taffarel’in yedekleri Aykut ve Orkun değil gibi...

Ofans olarak Hagi-Hakan Şükür-Arif-Hasan Şaş diyelim.

Şimdi?

Lincoln-Arda-Kewell-Baros..Yedekler Ümit Karan, Nonda..

Mehmet Topal-Ayhan-Linderoth-Barış mı, yoksa Emre-Suat-Okan-Tugay mı?

Bilmiyorum.

Bülent Korkmaz, Servet’i döver mi?

Bilmiyorum...

Fakat şunu biliyorum..

İster o seneki kadro daha iyi diyin, ister bu seneki.

Aslında çok büyük bir tek fark var.

O seneki kadro, Türkiye Lig’inde, 20 eksikle, Konya’ya Antep’e 5-10 atıyor..

Avrupa’da da kimseye top göstermiyor..Leeds’i falan eziyor.

Hakan Şükür yok Hagi yok, forvette Ümit Davala var gene Beşiktaş’ı yeniyor.

Bu seneki kadro maç seçiyor!

Lincoln, Kewell, Baros maç seçiyor.

Hatta Arda bile bazen maç seçiyor.

Oynamıyorlar.

Tıpkı David, Lugano, Alex gibi.

İnanmak istemiyorum ama belki hakkaten antrenör göndermek diye bir şey var.

Bunlar için Lig’in önemi yok. Hatta sakatlanma riski var.

Çünkü Kocaeli maçını 2 milyon kişi izliyor, Hertha Berlin maçında tribünlerde 2 milyon kişi var!