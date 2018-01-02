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    Prensten tatile ekonomik uçuş

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 23:05 | Son Güncelleme:

    İNGİLTERE Prensi Harry ile nişanlısı Meghan Markle, yeni yıl arifesinde Fransa’nın Nice şehrine gitti.

    Çiftin British Airways’e ait bir uçakta ekonomi sınıfında, tuvaletin yanında oturduğu belirtildi.

    Yeni yıla Fransız Rivierası’nda romantik bir tatille girmek isteyen ikili, 09.55’te hareket eden uçakta ekonomi sınıfında uçtu.

    Görgü tanıkları, ikilinin yanında oturan ‘sinirli ve gergin’ bir de koruma olduğuna dikkat çekti.

    Üç koltuklu sırada cam kenarına oturan Prens Harry’nin kot pantolon ve ceket giyip beyzbol şapkası taktığı belirtilirken, nişanlısı Meghan’ın siyah bir kasket taktığı ve hafif makyaj yaptığı kaydedildi.

    İkili, ağır silahlı 2 sınır polisi tarafından Fransa’da karşılandı ve tatil yapacakları yere götürüldü.

    Etiketler: Meghan Markle , gazetehaberleri
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