‘Prens’iyle gece kulübünde tanıştı, 12 yıl sonra evlendi

12 yıl önce müstakbel eşiyle tanışan Makonnen o geceyi şöyle anlatıyor, “Bir arkadaş grubunda tanıştık. Tanıştıktan 5 dakika sonra ‘sanırım kız arkadaşım olacaksın’ dedim.” Genç prens o gün Etiyopya’nın son imparatoru Haile Selassie’nin torunu olduğunu saklamıştı. Ancak işler ciddiye bindiğinde bu gerçeği açıkladı. Roma’da doğan Prens Joel’in ailesi ülkelerinde yaşanan Komünist darbenin ardından sürgünde yaşamak zorunda kalmıştı. Aile daha sonra İsviçre’ye taşınmıştı. Haile Selassie Etiyopya’nın 225. ve son kralı oldu. Ülkeyi 40 yıl boyunca 1974’te gerçekleşen darbeye kadar yönetti.