Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Prenses olmak için 5 milyon dolardan vazgeçiyor

    Prenses olmak için 5 milyon dolardan vazgeçiyor

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 15:49 | Son Güncelleme:

    İngiliz kraliyet ailesinin haşarı üyesi Prens Harry ile birlikte olan aktrist Meghan Markle'ın yaklaşık 5 milyon dolar kazandığı diziyi bırakacağı öne sürüldü. İngiltere'nin çok satan gazetelerinden Daily Star, iddiayı çifte yakın kaynaklara dayandırdı.

    İngiliz basını bir süredir Prens Harry ile Meghan Markle arasındaki ilişkiyi konuşuyor. İlk defa Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen etkinlikte bir arada görülen çiftin temelli olarak İngiltere’de yaşama ihtimali olduğu Buckingham Sarayı kulislerinde konuşuluyor.

    Son dönemde İngiliz basınının gündeminde Markle’ın kariyerini ne yönde çizeceği gündemde. Popüler hukuk dizisi The Suits’teki rolüyle şöhrete kavuşan Markle’ın ise kariyerini Harry için bırakabileceği iddia edildi. Prens Harry ve Markle’a yakın kaynakların iddiasına göre genç oyuncu The Suits’i bu sezon bırakarak İngiltere’ye yerleşecek.

    İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun’a konuşan bir kaynak, “Meghan, Suits dizisinde Rachel karakterini canlandırmayı çok seviyor. Fakat Harry Toronto’ya yerleşemediği için Meghan’ın diziyi bırakması kaçınılmaz olacak. Kariyerinin en önemli rolünü bırakmak zorlayıcı olacaktır” ifadesini kullandı.

    Meghan Markle, The Suits dizisiyle yaklaşık olarak 5 milyon doları çöpe atacağı öne sürülüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: meghan markle , prens harry , ingiltere
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri