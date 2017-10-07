Prenses olmak için 5 milyon dolardan vazgeçiyor

İngiliz basını bir süredir Prens Harry ile Meghan Markle arasındaki ilişkiyi konuşuyor. İlk defa Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen etkinlikte bir arada görülen çiftin temelli olarak İngiltere’de yaşama ihtimali olduğu Buckingham Sarayı kulislerinde konuşuluyor.

Son dönemde İngiliz basınının gündeminde Markle’ın kariyerini ne yönde çizeceği gündemde. Popüler hukuk dizisi The Suits’teki rolüyle şöhrete kavuşan Markle’ın ise kariyerini Harry için bırakabileceği iddia edildi. Prens Harry ve Markle’a yakın kaynakların iddiasına göre genç oyuncu The Suits’i bu sezon bırakarak İngiltere’ye yerleşecek.

İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun’a konuşan bir kaynak, “Meghan, Suits dizisinde Rachel karakterini canlandırmayı çok seviyor. Fakat Harry Toronto’ya yerleşemediği için Meghan’ın diziyi bırakması kaçınılmaz olacak. Kariyerinin en önemli rolünü bırakmak zorlayıcı olacaktır” ifadesini kullandı.

Meghan Markle, The Suits dizisiyle yaklaşık olarak 5 milyon doları çöpe atacağı öne sürülüyor.

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