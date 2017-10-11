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    Prenses Dr. El-Hashemite Boğaziçi’nde

    Hürriyet Eğitim
    11.10.2017 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Bilim, sanat, edebiyat ve insani ilişkiler alanlarında çalışmalar yapan Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite, Boğaziçi Üniversitesi’ne konuk oluyor.

    Boğaziçi Lectures kapsamında 2013’ten beri her dönem dünyanın önemli akademisyenlerini konuşmacı olarak ağırlayan Boğaziçi Üniversitesi; bu ay Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite’i misafir ediyor. Dünyada kadın sağlığı ve haklarıyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar ve bilim, sanat ve edebiyat alanlarına yaptığı katkılarla ayrıca birçok ödül alan Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite, Boğaziçi Üniversitesi’nde 13 Ekim Cuma günü saat 15.00’te “Barış ve Kalkınma İçin Bilimde Eşitlik ve Denklik” başlıklı bir konuşma yapacak.

    Modern Irak’ın kurucu lideri olan Kral Faysal Bin El-Şerif Hüseyin’in torunu olan Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite, kariyerini insanlığa adamış, aynı zamanda birçok alanda ödül almış uluslararası boyutta tanınan bir doktor. Biyomedikal Bilimler mezunu olan Prenses El- Hashemite, medikal doktor olmasının yanı sıra dört kitabı ve birçok makalesiyle İnsan Genetiği Doktoru unvanına sahip.

    Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi , Prenses Dr. El-Hashemite , Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite , akademisyen
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