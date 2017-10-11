Prenses Dr. El-Hashemite Boğaziçi’nde

Boğaziçi Lectures kapsamında 2013’ten beri her dönem dünyanın önemli akademisyenlerini konuşmacı olarak ağırlayan Boğaziçi Üniversitesi; bu ay Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite’i misafir ediyor. Dünyada kadın sağlığı ve haklarıyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar ve bilim, sanat ve edebiyat alanlarına yaptığı katkılarla ayrıca birçok ödül alan Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite, Boğaziçi Üniversitesi’nde 13 Ekim Cuma günü saat 15.00’te “Barış ve Kalkınma İçin Bilimde Eşitlik ve Denklik” başlıklı bir konuşma yapacak.

Modern Irak’ın kurucu lideri olan Kral Faysal Bin El-Şerif Hüseyin’in torunu olan Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite, kariyerini insanlığa adamış, aynı zamanda birçok alanda ödül almış uluslararası boyutta tanınan bir doktor. Biyomedikal Bilimler mezunu olan Prenses El- Hashemite, medikal doktor olmasının yanı sıra dört kitabı ve birçok makalesiyle İnsan Genetiği Doktoru unvanına sahip.