Prens Henrik’e bunama teşhisi konuldu

AÇIKLAMADA, “Uzun süredir yapılan tetkikler ve geçen yaz aylarında yapılan bir dizi muayenelerde Kraliyet Hastanesi Rigshospitalet uzman ekibi tarafından Majesteleri Prens Henrik’e bunama (demans) hastalığı teşhisi konuldu” denildi. Prens Henrik’in davranış bilincinde zayıflama tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kraliyet Hastanesine göre Prensin davranış bilincinde yaşanan zayıflama yaşına göre beklenenden daha vahim bir durumda ve davranışlarında, reaksiyonlarında, sağduyu ve duygusal yaşamında değişiklikleri beraberinde getirebilir ve dış dünya ile ilişkilerini de etkileyebilir. Konulan teşhisle

birlikte Prens, Kraliyet Ailesi adına yapacağı gelecekteki faaliyetlerini daha da azaltacak, Prensin himaye ve onursal üyelikleri yeniden gözden geçirilecek.”





TEPKİSİNİ AÇIKÇA DİLE GETİRMİŞTİ

Fransa doğumlu Kont Henrik Marie Jean Andre, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile 1967’de evlendi. Margrethe’nin 1972 yılında tahta oturmasıyla kendisine kral unvanı verilmeyen Prens Henrik, saraydaki protokol sıralamasında oğulları Prens Henrik ve Prens Joachim’den sonra gelmesinden duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirmişti.

Kendisine ‘kral’ yerine ‘prens’ unvanı verilmesinden rahatsız olan 83 yaşındaki Prens Henrik, eşiyle eşit tutulmadığından yakınmış, Kraliçe ile eşit olmadığı için onun yanına gömülmek istemediğini açıklamış ve tepkilere neden olmuştu. Prens Henrik, kendisinin alay konusu olmasından dolayı da kendisine doğru unvanı vermeyen Kraliçe Margrethe’yi sorumlu tutmuştu.