'Prens Harry ve Meghan Markle'nın balayı listesinde Türkiye de var'

Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin balayı seçenekleri arasında Türkiye de yer aldı. The Sun gazetesi, ‘Meghan’ın daha önce gittiği Kapadokya, 6 alternatif arasında öne çıkıyor’ diye yazdı.

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle, bu yılın en konuşulan düğününe imza atmak için hazırlıklara başladı.

19 Mayıs'ta Kensington Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girecek olan gözde çiftin balayı planları gündem oldu. İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, "Prens Harry ile Meghan Markle balayında nereye gidecek?" diyerek verdiği haberinde alternatifler arasında ülkemizin gözde turizm cenneti Kapadokya'nın da olduğunu yazdı.

The Sun'ın haberine göre Prens Harry ile Amerikalı nişanlısının Türkiye dışındaki diğer balayı seçenekleri ise Afrika'daki Ruanda, Zambiya ve Botsvana Cumhuriyeti ile Amerika'nın gözde tatil rotası Hawaii ve Meksika.

Her seçeneğe dair detaylı otel ve kültürel bilgiler de veren The Sun, Kapadokya'dan da şöyle bahsetti: "Türkiye, 'Suits' dizisinin yıldızı Meghan Markle tarafından geçmişte ziyaret edildi ve dünyaca ünlü güzelin en gözde mekanları arasına girdi. Kapadokya'daki sıcak hava balonlarıyla seyahat etmek, turistlere eşsiz güzellikler sunuyor."