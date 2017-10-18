Prens gece kulübünde tanıştığı kadınla evlendi!

Amerikalı kadın bir gece kulübnde Etiyopya prensi ile tanışıp flört etmeye başladı. ABD'nin başkenti Washington'da bir gece kulübünde taşılan ikilinin başlayan ilişkisi giderek ciddileşti.

Ariana Austin, Etiyopya Prensi Joel Makonnen ile dünya evine girdi. 12 yıl önce tanışan Makonnen o geceyi şöyle anlatıyor, "Bir arkadaş grubunda tanıştık tanıştıktan 5 dakika sonra 'sanırım kız arkadaşım olacaksın' dedim."

Genç prens o gün Etiyopya'nın son imparatoru Haile Selassie'nin torunu olduğunu saklamıştı. Ancak işler ciddiye bindiğinde bu gerçeği açıkladı.

Roma'da doğan Prens Joel'in ailesi ülkelerinde yaşanan Komünist darbenin ardından gurbette yaşamak zorunda kalmıştı. Aile daha sonra İsviçre'ye kaçmıştı.

Haile Selassie Etiyopya'nın 225. ve son kralı oldu. Ülkeyi 40 yıl boyunca 1974'te gerçekleşen darbeye kadar yönetti. Selassie tahttan indirilmesinden sonraki yıl dolaşım bozukluğu sebebiyle hayatını kaybetti. Ancak pek çok kişi devrik kralın öldürüldüğünü düşünüyor.