Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud'un şirketinden ilk açıklama

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Türkiye'de yakından tanına bir ismin de yer alıyor. Gözaltına alınan Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud'un şirketi Kingdom Holding'in internet sitesinden açıklama geldi. Şirket 'her zamanki gibi işimizi yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

18 milyar dolarlık kişisel serveti ile dünyanın en zengin 45'inci ismi olan Tallal'ın, dünyanın önde gelen bir çok şirketinde hissesi bulunuyor. Tallal’ın gözaltına alınması birlikte tüm malvarlığına da el konulduğu bildiriliyor. Gözaltına alınanlar arasında 3 televizyon sahibi Alwalid Bin Talal(Rotana Tv), Walid Abbrahim(BMC Tv) ve Cidde Ticaret Odası Başkanı Saleh Kamil(ART Tv) ’in de olduğu bildiriliyor.

BODRUM'DA 2.5 MİLYON TL HARCAMIŞTI

Suudi Arabistan'da 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındı. Gözaltıların ardında ise başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yaptığı Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu bulunuyor.

Reuters'ın aktardığı habere göre gözaltına alınanlar arasında bir süre önce tatilini Bodrum'da geçiren Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud da var.

Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi Bodrum aşığı olarak tanınıyor. Tallal, son olarak Ağustos ayında Bodrum'a gelmişti.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşındaki işadamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Talal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte geldiği tatilde 2.5 milyon lira harcamıştı.