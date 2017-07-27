Prens artık uçmayacak

Son vardiyasını dün öğleden sonra gerçekleştiren ve EAAA ekibiyle çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Prens, bundan sonra Kensington Sarayı’ndaki kraliyet görevleriyle ailesine odaklanmayı planlıyor.
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