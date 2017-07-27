Prens artık uçmayacak

İNGİLİZ tahtının iki numaralı veliahtı olan Cambridge Dükü Prens William (35), iki yıldan fazla görev yaptığı Doğu Anglia Hava Ambulansı (EAAA) pilotluğunu bırakıyor.

Son vardiyasını dün öğleden sonra gerçekleştiren ve EAAA ekibiyle çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Prens, bundan sonra Kensington Sarayı’ndaki kraliyet görevleriyle ailesine odaklanmayı planlıyor.