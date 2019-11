“Premium” Yaşam Zamanı

Maslak ve Atatürk Havalimanı’na sadece 10 dakika uzaklıkta, Doğan Medya Center’ın tam karşısında yer alan, Emlak Konut güvencesiyle EgeYapı Group tarafından hayata geçirilen ve çok yakın bir zamanda premium yaşamın başlayacağı Batışehir Premium Rezidans, TEM’in ve E-5’in tam kesiştiği yerdeki konumuyla dilediğiniz yere dakikalar içinde varmanın konforunu yaşatıyor.



Ödüllü ve benzersiz bir tasarım...



Batışehir, International Property Awards tarafından düzenlenen European Awards yarışmasında Mixed Use Development (en iyi karma kullanım projesi) dalında aldığı ödülle en iyiler arasında olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.



İş ve rezidans yaşamının arasında dünyanın en seçkin markalarından keyifle alışveriş yapacağınız ve zevkle kahvenizi yudumlayacağınız alışveriş caddesiyle Batışehir Premium, hayatınıza girmek için bekliyor. Rezidans veya ofisinizden adımınızı attığınız anda karşınıza çıkacak alışveriş caddesinde seçkin restoran ve cafelerinde “Premium” hayatın keyfini çıkaracaksınız.



Kalite ve konfor bir arada!



407 adet rezidans dairesi bulunan Batışehir Premium Rezidans, sunduğu yüksek standartlarla konforu yeniden tanımlıyor. Batışehir Premium Rezidans lobi, açık ve kapalı otopark, vale parking, kat bahçeleri, merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri dışında size, ihtiyaç duyduğunuz her konuda 7/24 Concierge Hizmetleri de sunuyor!



Premium bir yaşam için uygun ödeme planları



276.000-TL’den başlayan kaçırılmayacak fiyatlarla daire sahibi olabileceğiniz Batışehir Premium’da , %25 peşinat ile 36 ay %0 faiz ve sadece %15 peşinat ile 60 ay %0,69 firma vadesi fırsatları “Premium” yaşam için tercih edilebilecek ödeme seçeneklerinden bazıları… Peşin satışlarda uygulanan %10 indirim ile de Premium yaşama sahip olmak mümkün oluyor.



Konumunuzu yükselten bir yaşam sizi Batışehir Premium’da bekliyor!



Gıda alışverişi ve her türlü teslimat, kuru temizleme, eve temizlik, evde yemek pişirme, çiçek ve hediye gönderimi, sinema, tiyatro ve restoran rezervasyonları, evde özel gün, davet organizasyonuyla catering hizmeti ve fatura ödeme gibi ihtiyaç duyabileceğiniz her konuda 7/24 ulaşabileceğiniz organizasyon hizmetleri...



Talebinize göre döviz kurları, borsa bilgileri, yol durumu, hava durumu ve diğer konulardaki her türlü soruya cevap alabileceğiniz bilgilendirme hizmetleri...



Seyahat, eğlence, veteriner danışmanlığı alabileceğiniz danışmanlık hizmetleri...



Yolculuğa başladığınız yerden gitmek istediğiniz noktaya kadar en konforlu ulaşım seçeneklerini özel şoförlü araçlarla transferden, otelle uçak rezervasyonuna, vize hizmetine kadar sunan seyahat hizmetleri…



Ve son olarak Batışehir Premium’a özel motor kurye hizmetiyle hayatınızı kolaylaştıracak her şey burada!



Batışehir Premium hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.batisehir.com veya 08502225343