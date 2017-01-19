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Premium daireler sizi bekliyor

19.01.2017 - 09:38 | Son Güncelleme:

Hep özlemini duyduğunuz gökyüzünü kucaklayan, şaşırtıcı peyzaj düzenlemeleri ile yeşilin her tonunu görebileceğiniz huzurlu ve ferah bir yaşam Modda Bayraklı ile şimdi sizin için şehir merkezine taşınıyor.

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Tek blokta 97 premium daireden oluşan ve İzmir'in yeni merkezi Bayraklı'nın tam kalbinde yükselen Modda Bayraklı; sosyal imkanları ve residence hizmetleri ile beklentilerinizi bir adım öteye taşıyor.

 

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Artık evinizin “başköşesi” olacak kat bahçenizi, çiçek bahçesine çevirebilir, sevdiklerinizle unutulmaz sohbetler eşliğinde İzmir’in keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

 

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Tertemiz havayı içinize çekmek, manzaranın keyfini çıkarmak, rahat ve konforu hissetmek için artık bir adım atmanız yeterli. Modda Bayraklı’da; huzurun, doğanın, yaşamın keyfini sürebileceğiniz kat bahçeleri vazgeçilmeziniz olacak!

 

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Modda Bayraklı’da banka finansmanıyla uygun ödeme seçenekleri sizi bekliyor. Fırsatı kaçırmayın, hemen yerinizi alın.

 

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