Premium daireler sizi bekliyor

Hep özlemini duyduğunuz gökyüzünü kucaklayan, şaşırtıcı peyzaj düzenlemeleri ile yeşilin her tonunu görebileceğiniz huzurlu ve ferah bir yaşam Modda Bayraklı ile şimdi sizin için şehir merkezine taşınıyor.

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Tek blokta 97 premium daireden oluşan ve İzmir'in yeni merkezi Bayraklı'nın tam kalbinde yükselen Modda Bayraklı; sosyal imkanları ve residence hizmetleri ile beklentilerinizi bir adım öteye taşıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız! Artık evinizin “başköşesi” olacak kat bahçenizi, çiçek bahçesine çevirebilir, sevdiklerinizle unutulmaz sohbetler eşliğinde İzmir’in keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız! Tertemiz havayı içinize çekmek, manzaranın keyfini çıkarmak, rahat ve konforu hissetmek için artık bir adım atmanız yeterli. Modda Bayraklı’da; huzurun, doğanın, yaşamın keyfini sürebileceğiniz kat bahçeleri vazgeçilmeziniz olacak! Detaylı bilgi için tıklayınız! Modda Bayraklı’da banka finansmanıyla uygun ödeme seçenekleri sizi bekliyor. Fırsatı kaçırmayın, hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için tıklayınız!