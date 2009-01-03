Premier Lig v.s Süper Lig

Eğer gerçek anlamda bir futbolseverseniz, yani bu oyunu sadece oyun haliyle izlemeyi seviyorsanız, yani hayatınızın mutluluğunu tuttuğunuz takımın galibiyetine “endekslememişseniz”, bugün itibariyle İngiltere Ligi ve İspanya Ligi sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Oyunda sürat, tempo ve hızlı karar verme olsun diyenler Premier Lig’i; oyunda bol pas, süreklilik ve estetik isteyenler de La Liga’yı takip etsinler. Mutsuz olmazlar..

Bu iki lig arasında ise son yıllarda marka değerini iyice yükselten Premier Lig bir adım öne çıkmış bulunuyor.

Sinan Özcan yazıyor

Bu yıl ülkemizde şifreli kanalda yayınlanan İngiltere Ligi’ndeki bir maçı dünyanın herhangi bir ülkesinde rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bir ay kadar önce İran’da idim. Otel odamdaki televizyonda sadece on kanal ayarlanmıştı. İşte bu kadar az sayıda kanal arasında bile Manchester City – Manchester United maçını canlı olarak izleyebilmiştim. İşte o gün İngilizlerin ne kadar büyük bir pazarlama başarısı elde ettiğini daha iyi anladım.

Bugün İngiltere Premier Ligi’ni izlediğimizde gözümüzü tırmalayan hiçbir şeye rastlamıyoruz.

Türkiye Süper Ligi’ni izlediğimizde ise çoğu zaman boşa gitmiş bir 90 dakikamız daha oluyor. Az biraz tempolu bir maç seyretsek öve öve bitiremiyoruz…

Peki Premier Lig’in bütün takımları nasıl bu kadar tempolu oynayabiliyorlar? Bir Hull City, oyun sürati olarak Liverpool’dan aşağı kalmıyor. Bir Newcastle Utd – Aston Villa maçı izliyoruz ki, maçta tempo var, bol kısa paslar var, uzaktan şutlar var, çok hızlı gelişen kontra ataklar var... Bizim ligde bir sezonda göremediğimiz futbol lezzetini, Premier Ligin iki orta sıra takımının maçından alabiliyoruz.

Bunun sebebi ne ola ki?..

Bunun en önemli sebebi, statlarda yaratılan atmosferdir.

Tribünlerin sahaya yakın oluşu, daha da önemlisi seyircinin oyunun her anında tepki vermesi, oyuncuları sürekli tempolu oynamaya itiyor.

Hakan Ünsal anlatmıştı. Blackburn’de oynarken top ayağına gelmiş. O sağına soluna bakınırken tribünler “hadi oynasana” diye bağırmaya başlayınca hemen topu ayağından çıkarmak zorunda kalmış..

İngiltere’de tribündeki seyircinin, güzel bir ara pasını alkışladığını, orta sahada top çalınca “heey!” diye bağırdığını, kötü bir şutu bile alkışladığını ve oyuncusunu yüreklendirdiğini görürsünüz.

İşte sürekli maçın içinde olan seyirci, statta öyle bir atmosfer yaratıyor ki, oyuncunun sürekli hızlı ve mümkün olduğunca dikine oynayası geliyor.

Bizde ise durum biraz farklı..

Bizde tribünlerde uzun uzun şarkılar söylenir.. Ateşli taraftar grupları bazen maçı bile izlemez… Sahaya sırtını döner ve kendi aralarında ikili tezahüratlarla, statta desibel rekoru kırmaya çalışırlar. Bu bazen kendi futbolcusunu bile ürkütecek boyutlara gelebilir. Bakınız: Çarşı, Kartal gol gol gol!...

Premier Lig’de maç seyrederken oyun sanki hiç durmuyormuş gibi gelir.. Bunda stadın dizaynı ve seyircinin bizzat oyunu hızlandırıcı etkisinin yanında çok önemli bir etken daha var: Hakemler…

En iyi hakem, oyunda görünmeyen hakemdir!

Premier Lig’de hakemler bile oyunun temposunun yüksek olması için ellerinden geleni yaparlar…

Oyunda hafif sertliğe müsaade ederler. Faul atışlarının hemen kullanılmasını, milimine kadar doğru yerinden kullanılmasına tercih ederler.

Kart göstereceği oyuncuyu dibine kadar çağırıp oyunu soğutmak yerine; kartı gösterir, oyuncuyu işaret eder, oyuncu da başını sallar ve oyun çabucak tekrar başlar.

Premier Lig’de oyunun “akışkanlığına” o kadar çok önem verilir ki, yerde yatan bir oyuncu olduğunda topu dışarı atan oyuncuya sarı kart verilir. Yerde yatan biri olduğunda oyunu durdurmak sadece hakemin kontrolündedir.

Yani ürünün kalitesi centilmenlik uğruna dahi feda edilmemiş olur…

İngiltere’de seyircisiz oynama cezasını göremezsiniz. Yemyeşil olmayan bir saha göremezsiniz. Sahaya yabancı madde atan taraftar göremezsiniz. Görseniz bile onun anında tutuklanıp hapse atıldığını da görürsünüz…

Çünkü Premier Lig çok önemli bir “ürün”dür. Boş tribünlerde oynanan bir maçı, oyunun keyfini kaçıracak bir taraftarı, dünyanın bir başka köşesinde Premier Lig için ücret ödeyen bir futbol severe anlatamazsınız.

Bir de “Süper” Lig’imizdeki hakemleri, uygulamaları, statlardaki atmosferi, taraftar davranışlarını düşünün!..

İngiltere’deki bütün bu uygulamalar elbette tartışılabilir.

Ancak tartışılamayacak bir gerçek vardır ki o da, Premier Lig ile bizim Süper Lig arasındaki fark bu şekilde açılmaya devam ederse, Türkiye’de futbolu hayatının anlamı olarak gören kitle dışında kalanların Lig Tv aboneliklerini yavaş yavaş bitirmeyi düşünecekleridir.