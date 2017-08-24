Prefabrik pansiyon binası için kampanya

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 1968’de hizmete giren pansiyon binasının; deprem riski, fiziki yetersizlikler, altyapı eksiklikleri gibi nedenlerle hazırlanan teknik rapor gereğince Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla yenileneceği belirtildi.



Bu süreçte yatılı öğrencilerin okuldan ayrılmayacağı, veli ve mezun bağışlarıyla yapılacak 300 kişilik prefabrik binada kalacakları, geçici pansiyon çözümü için İstanbul Valiliği ve Kadıköy Belediyesi arasında protokol imzalandığı aktarılan açıklamada, Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ile Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) tarafından bağış kampanyası başlattığı bildirildi.



10 GÜNDE 750 BİN TL

KALİD Başkanı Fehmi Hasanoğlu ile KALEV Başkanı Argun Eğmir’in ortak açıklamalarının yer aldığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, Kadıköy Belediyesi, veliler, okul aile birliği, mezunlar derneği ve vakıf ile bir ilke imza atılarak, yatılı öğrencileri okulun dışına çıkarmadan ortak bir çözüm üretildiği kaydedildi. Pansiyon binasının yıkım ve yeniden yapımının İstanbul Proje Koordinasyon Birimi projesi kapsamında Dünya Bankası tarafından finanse edildiği aktarılan açıklamada, şunları söyledi:

“Pansiyon binamız, deprem riski, fiziki yetersizlikler, altyapı eksikleri gibi nedenlerle hazırlanan teknik rapor ve MEB kararı ile yenilenecek. Her anlamda modern bir altyapıya ve güvenliğe sahip olacak şekilde bir inşaat kalitesiyle, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ‘yeniden ve aynı yerde’ yapılacak olan pansiyon binamızın inşaatına kısa süre içerisinde başlanması ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflendi. MEB ve proje ekibince, tüm bu sürecin yaklaşık 18-22 ay süreceği öngörülüyor. “

Açıklamada, prefabrik bina projesinin tamamlanması için 2 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu, yatılı ve gündüzlü öğrencilerin velileri ile mezunların bağışlarıyla 10 günde toplanan rakamın 750 bin TL’yi aştığı da belirtildi.