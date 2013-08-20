Prefabrik Evlere Teşvik

Yaylalarda betonlaşmaya izin vermemek için geçtiğimiz ay Giresun Valiliği öncülüğünde bir araya gelen valiler, doğal güzelliklerin korunması için iki yasa arasındaki boşluktan yararlanılmasını engelleyecek 'YaylaYönetmeliği'nin devreye girmesini istiyor.

Mera Kanunu ile Yayla Kanunu arasındaki boşluklar nedeniyle, yaylaların betonlaşma tehlikesine karşı valiler, uygun bir 'yayla yönetmeliği' için çalışıyor. Betonlaşmayla mücadele eden valiler, yaylaların daha fazla turist çekebilmesi için tanıtımın da artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Yaylalarda betonlaşmaya izin vermeyeceklerini kaydeden Giresun Valisi Mustafa Taşkesen, "Bunun için 'Yayla Yönetmenliği'nin çıkartılması gerekiyor. Yaşanan sorunların temelinde yaylalarda uygulanılacak mevzuatın net olmaması bulunuyor. İki ayrı mevzuat aranda, kaçak yerleşime engel olunamıyor. Mera Kanunu veYayla Kanunu ayrı şeyler, bu yasalarla kaçak yerleşimin önüne geçemiyoruz, düzenleme şart" şeklinde konuştu. Özellikle Doğu Karadeniz'de, Samsun'dan Artvin'e kadar olan yaylalarda, sadece yaz aylarında gelenler ve kışın kalanlar olmak üzere iki ayrı nüfus olduğunu belirten Vali Taşkesen, şunları dile getirdi: "İnsanlar yoğunluklu olarak yaylalara turistlik amaçla geliyorlar. Şu anda yürürlükteki Mera Kanunu ile bu işleri çözemeyiz. Bunun için günümüz şartlarına uygun bir 'Yayla Yönetmeliği' için bölge valileri olarak çalışıyoruz. Geçen ay içerisinde Karadeniz'deki valilerle Giresun'da yaylaların son durumunu belirlemek için konuyu masaya yatırdık. Bizler bölge valileri olarak ortak karar aldık; betonlaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Bölge siyasilerimiz de mecliste bu konuyla yönetmeliği gündeme getirecekler." Ordu Valisi Ali Kaban da valiler olarak betonlaşmayı önlemek için karar aldıklarının altını çizerek, "Bu konuda gerekli çalışmalar başlamış, incelemeler sürmektedir. Yaylalarımız doğa harikası yerler betonlaştırarak, doğaya zarar veriyoruz" dedi. Bölge açısından Kümbet Yaylası'nın öneminin çok büyük olduğuna değinen Giresun Ticaret ve Sanayi Odası başkanı İbrahim Yamak, "Bölge insanının yanı sıra ülke genelinden de birçok ziyaretçi, Kümbet'i görmek için geliyor. Bu güzellikleri korumalıyız. Karadeniz'deki tüm yaylaların yollarını birleştirmeli ve turist Samsun'dan girdiği zaman Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'deki tüm yaylalarda konaklayarak, gezme imkanı yaratmalıyız. Tanıtım çok önemli" diye konuştu.Giresun insanının gereken ilgiyi Kümbet Yaylası'na gösterdiğini belirten Giresun Turizm Derneği Başkanı Asaf Zeki Kitabcı da "Betonlaşmaya müsaade etmemeliyiz. Yatırımlar altyapı imkanları artırmak için olmalıdır. Güzellikleri korumalı ve tanıtım çalışmalarını artırmalıyız. Geleceğin turizm merkez Karadeniz olacak, yaylaların değerini bilmeliyiz" şeklinde konuştu. Giresun Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ömer Adıgüzel ise "Giresun'un en büyük değerlerinden biri olan Kümbet Koçkaya yaylamızda betonlaşmaya müsaade edilmemesini destekliyorum. Turizmin bölgemizde gelişmesi için yaylalarımız çok önemli. Tanıtıma ağırlık vermeliyiz" dedi. "Tanıtım çok önemli" Koçkaya Kümbet Yaylası Tesis müdürü Hüseyin Aydemir. Bizler turizme çok önem veriyoruz, bölgeyi yönetenler de vermeli. Giresun Valiliği bu konuda elinden gelen çalışmaları yaparak, betonlaşmaya izin vermiyor. Bu bölge adına güzel bir gelişme. Yaylalarımız doğa harikası. Bölgeye yurt içinden ve yurt dışından turistler geliyor ve konaklıyor. Tanıtım çok önemli. Bölgedeki insanlar kendi yaylalarını zaten biliyorlar, önemli olan dışarıdaki insanlara bu doğa harikası yerleri yaylalarımızı daha fazla tanıtmak. Bizim çalışmalarımız tesisin imkanlarını artırmak ve her hafta şenlik düzenlemek yönünde devam ediyor. Tesis olarak yaz kış hizmet veriyoruz. Yerli ve yabancı turistin ilgisi büyük Giresun'a yaklaşık 60 km. mesafede bulunan Kümbet Tesisleri, Kümbet Yaylası başta olmak üzere çevredeki Koçkaya Yaylası, Salon Çayırı ve Aymaç mevkiinden oluşuyor. Kümbet Yaylası, birçok yerli ve yabancı turistin gözdesi haline geldi. 2007 yılında Albayrak Grubu tarafından 29 yıllığına kiralanan Koçkaya Kümmet Yaylası'ndaki tesis, 390 dönüm arazi üzerindeki modern binası ile 140 kişilik konaklama imkanı sunuyor.



Trabzon’da kurulan Anadolu’nun ilk Prefabrik Yapı Fabrikası Arslan Prefabrik Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ferhat Genç ise, “Prefabrik ev yapı talepleri her geçen gün artıyor. Tüketici 13 bin TL’ye prefabrik ev satın alabiliyor. Bu işi yapan birçok firma var fakat önemli olan zamanında ve güvenilir bir şekilde vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde evleri teslim etmektir. Bizim hızlı büyümemizdeki en önemli etkende müşterilerimizde sağladığımız bu güvendir” dedi.



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