Pratik yaparak İngilizce öğretmeyi hedefliyor

Türkiye'de İngilizce eğitiminin dilbilgisini temel alan ve pratik yönü eksik kalan bir yöntem üzerine kurgulandığını belirten Eyüboğlu, bu ihtiyaçtan yola çıktıklarını söyledi.

17 ayda kullanıcı sayısı 100 bini geçen bu platformda tamamı yabancı yüzlerce eğitmen olduğunu kaydeden Eyüboğlu, "Konuşma konusunda sıkıntı çekenlere ‘6 ay Amerika’ya git çözersin, pratik yapman lazım’ dendiğini gördük. Biz de buradan hareketle 7/24 yabancı eğitmenler ile konuşma fırsatı veren bir uygulama geliştirdik" dedi.

Bu işte ilk olarak kendisi fonlayan Eyüboğlu ardından bir grup melek yatırımcıdan da tohum yatırımı aldıklarını ifade etti.

Bireysel üyeler yanında büyük kurumsal üyelerinin de bulunduğunu anlatan Eyüboğlu, "Bir başka hedefimiz ise, platformu yurtdışına taşımak. Özellikle Latin Amerika, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Çin’de büyük fırsatlar var. Sadece Türkiye'de değil dünyada da büyümek istiyoruz" dedi.