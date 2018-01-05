Pratik ve Kolay Aperatif Misket Köfte Tarihi

Malzemeler:
• 500 gram dana kıyma
• 1 paket Knorr köfte harcı
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)
• 1 adet taze soğan (ince ince kıyılmış)
Sosu için:
• 4 adet domates
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 diş sarımsak
• Tuz
Tarif:
• Geniş bir kaba kıymayı, soğanı ve Knorr köfte harcını ekleyin.
• Karışımı iyice yoğurun.
• Yoğurduğunuz kıymadan parçalar kopartıp misket haline getirin.
• Misket topları tavada sıvı yağ ile kızartın.
• Bir tavada tereyağını kızdırdıktan sonra salçaları ekleyin.
• Salça kavrulunca baharatları ilave edin.
• Son olarak, su ile sosu kaynatın.
• Kızarttığınız köfteleri, hazırladığınız salçalı sosa batırın.
• Üzerlerine kürdan saplayın.
• Köftelerinize şık bir görünüm katmak adına ince kıyılmış taze soğanları serpiştirebilirsiniz.
• Afiyet olsun!
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