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Pratik ve Kolay Aperatif Misket Köfte Tarihi

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:

Çat kapı misafiriniz mi geldi? Ne yemek hazırlayacağım derdine düşmenize hiç gerek yok! Tam da çat kapı gelen misafirleriniz için mükemmel bir tarifimiz var! İşte hızlıca hazırlayabileceğiniz, lezzetli bir aperatif olan misket köfte tarifi…

Malzemeler:
• 500 gram dana kıyma
• 1 paket Knorr köfte harcı
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)
• 1 adet taze soğan (ince ince kıyılmış)

Pratik ve Kolay Aperatif Misket Köfte Tarihi

Sosu için:
• 4 adet domates
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 diş sarımsak
• Tuz

Pratik ve Kolay Aperatif Misket Köfte Tarihi

Tarif:
• Geniş bir kaba kıymayı, soğanı ve Knorr köfte harcını ekleyin.
• Karışımı iyice yoğurun.
• Yoğurduğunuz kıymadan parçalar kopartıp misket haline getirin.
• Misket topları tavada sıvı yağ ile kızartın.
• Bir tavada tereyağını kızdırdıktan sonra salçaları ekleyin.
• Salça kavrulunca baharatları ilave edin.
• Son olarak, su ile sosu kaynatın.
• Kızarttığınız köfteleri, hazırladığınız salçalı sosa batırın.
• Üzerlerine kürdan saplayın.
• Köftelerinize şık bir görünüm katmak adına ince kıyılmış taze soğanları serpiştirebilirsiniz.
• Afiyet olsun!


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Etiketler: KimYaptıBunu , Misket köfte
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