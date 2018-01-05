Pratik ve Kolay Aperatif Misket Köfte Tarihi

Malzemeler:

• 500 gram dana kıyma

• 1 paket Knorr köfte harcı

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)

• 1 adet taze soğan (ince ince kıyılmış)







Sosu için:

• 4 adet domates

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 diş sarımsak

• Tuz







Tarif:

• Geniş bir kaba kıymayı, soğanı ve Knorr köfte harcını ekleyin.

• Karışımı iyice yoğurun.

• Yoğurduğunuz kıymadan parçalar kopartıp misket haline getirin.

• Misket topları tavada sıvı yağ ile kızartın.

• Bir tavada tereyağını kızdırdıktan sonra salçaları ekleyin.

• Salça kavrulunca baharatları ilave edin.

• Son olarak, su ile sosu kaynatın.

• Kızarttığınız köfteleri, hazırladığınız salçalı sosa batırın.

• Üzerlerine kürdan saplayın.

• Köftelerinize şık bir görünüm katmak adına ince kıyılmış taze soğanları serpiştirebilirsiniz.

• Afiyet olsun!





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