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Pozy Hem medya hem de sosyal girişimcilik alanında kocaman bir fark yarattı!

14.03.2019 - 11:39 | Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “Fark Yaratanlar” programının 10. sezonunun 11. Fark Yaratan’ı, sadece mutlu eden ve ilham veren haberlerin paylaşıldığı bir platform olan “Pozy” oldu.

Şiddet içeren, üzücü, kötümser haberler hemen her gün farklı iletişim platformlarında karşımıza çıkıyor. Bu haberlerin iyimser ve pozitif haberlerin önüne geçmesinden rahatsızlık duyan Turgay Öztürk ve arkadaşları bir sosyal girişim başlattı, adı Pozy. 2017 yılında mutlu haberler vermek, bu haberleri paylaşmak ve ulaşılabilir kılmak için kurulan bir sosyal girişim.

Sadece mutlu haberler vermeyi amaçlayan Pozy, haberleri duygu analiz sisteminden geçirerek okuyucuya sunuyor. Pozy bünyesinde birçok gönüllü de mutlu haber süzgecinden geçen pozitif haberlerin okuyucuya ulaşması için çabalıyor.

Pozy sosyal girişimi bugüne kadar 204.930 haber arasından 2.260 adet mutlu eden pozitif haberi insanlara sundu.

Turgay Öztürk ve arkadaşları insanları mutlu eden haberler vermek için yola çıktı. Binlerce haber arasından pozitif haberleri okuyucuya sundu. Haber okuyan insanların düşünce dünyasına olumlu katkıda bulundu. Hem medya hem de sosyal girişimcilik alanında kocaman bir fark yarattı.

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