Poyraz Karayel Küresel Sermaye’nin teaserı ve afişi yayınlandı!

15 Aralık’ta beyazperde de izleyicisi ile buluşacak; Content Turkey/ Hayri Aslan yapımcılığındaki filmin teaserı ve afişi yayınlandı. Özlenen oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken ve büyük merak uyandıran Poyraz Karayel Küresel Sermaye’nin senaryosu Ethem Özışık’a, yönetmenliği ise Osman Taşçı’ya ait.

Poyraz Karayel’in unutulmayacaklar arasına girmesini sağlayan isimler; Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Ali İl, Cem Cücenoğlu ve Emel Çölgeçen dizideki karakterleri ile filmde yer alırken, bu başarılı kadroya yine önemli oyuncular; Reha Özcan, Şükran Ovalı ve Erkan Can eşlik ediyor.