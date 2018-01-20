Potası olmayan okuldan basketbol şampiyonluğu

17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen ve 5 gün süren basketbol turnuvasına 6’sı kız olmak üzere 12 takımdan 144 sporcu katıldı. Müsabakalarda kızlarda rakiplerine fark atan Şehitler Ortaokulu, erkeklerde ise Özel Gözdesen Koleji şampiyon oldu.

Şehitler Ortaokulu Müdürü Mahmut Keskin, okullarında küçük bir spor salonu olduğunu, basketbol potasının yer almadığını söyledi. Öğrencilerin okul bahçesinde özveriyle çalışarak şampiyonluğu elde ettiğini belirten Mahmut Keskin "Okul olarak spora büyük önem veriyoruz. Spor tesislerimizin olmasıyla birlikte, daha iyi imkânların daha iyi sonuçlar kazandıracağını herkesin bilmesini isteriz. Öğretmen ve öğrencilerimize imkânlar verildiği takdirde başarılarımız artacak” dedi.