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PoÅŸu mu, okul mu?

BurasÄ± garip bir memleket...DoÄŸruyu sÃ¶yle, dokuz kÃ¶yden kovulursun... Yalan Ã¼stÃ¼ne yalan ekle, el Ã¼stÃ¼nde tutulursun... Ama, biz yine bildiÄŸimizi okuyalÄ±m...

ibaydar@hurriyet.com.tr
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SÃ¼slÃ¼ kelimeler yerine, yalÄ±n gerÃ§ekleri aktaralÄ±m.Â Â Â Â Â
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Yok Galatasaray 10 kiÅŸi kalmÄ±ÅŸ, Arda gol atÄ±p Ã¼stÃ¼ndeki baskÄ±yÄ± atmÄ±ÅŸ, DiyarbakÄ±r'da ortalÄ±k sÃ¼tlimanmÄ±ÅŸ...
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Hepsini geÃ§...Â
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Galatasaray BaÅŸkanÄ± Ã–zhan CanaydÄ±n, DiyarbakÄ±r'a gittiÄŸinde, yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ilkÃ¶ÄŸretim okullarÄ±nÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
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YanÄ±lmÄ±yorsam sayÄ±sÄ± 5'ti...
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Galatasaray BaÅŸkanÄ± Adnan Polat ise, DiyarbakÄ±r'a gittiÄŸinde poÅŸu taktÄ±.
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DÃ¶n bak Google'a...
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"Ã–zhan CanaydÄ±n ve DiyarbakÄ±r" kelimelerini yan yana yaz, bin tane sonuÃ§ gelmez...

"Adnan Polat ve DiyarbakÄ±r" yaz, 15 binden fazla sonuÃ§ gelir...Â

Ve ilk arama sonucunun baÅŸÄ±nda ÅŸu yazar:
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"Adnan Polat DiyarbakÄ±r'a sahip Ã§Ä±ktÄ±."

Ä°skender Baydar yazÄ±yor


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Ve Ã§Ä±kÄ±n DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa, sorun:

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"Ã–zhan CanaydÄ±n mÄ±, Adnan Polat mÄ±?"

Cevap, Adnan Polat olur.
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Bizden sÃ¶ylemesi:
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PoÅŸu, okulun Ã¶nÃ¼nde yer alÄ±rsa, na kadar aÃ§Ä±lÄ±m yaparsan yap, sonu hÃ¼sran olur.

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