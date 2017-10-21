Poster sorusu... 'Şimdi ABD nasıl izah edecek'

‘TÜRKİYE’NİN DÖNEM BAŞKANLIĞI’

“ÜÇ kıtada temsil edilen D-8 teşkilatının yedi saygın üyesini, kıtaları birleştiren yedi tepeli İstanbul’da misafir ettik. Bu dönem başkanlığı Türkiye açısından bir ayrıcalık olduğu kadar aynı zamanda önemli bir mesuliyet de teşkil ediyor. Artık inşa sürecini geride bırakıp daha somut ve proje odaklı projeler peşinde koşacağız.

‘BİZ DÜNYADA ADALET ARIYORUZ’

Biz dünyada adalet arıyoruz. Birilerinin sürekli olarak ‘Ben ne diyorsam, o’ diyeceği bir dünya değil. ‘Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım.’ diyenlerin egemen olduğu bir dünyayı asla istemiyoruz. ‘Haklıyım öyleyse güçlüyüm’ diyenlerin hâkim olduğu bir dünya istiyoruz.

İSTİHBARATTA HER TÜRLÜ DAYANIŞMA

(D-8 ülkelerinin terörle mücadele kararlılığı) Özellikle PKK olsun, FETÖ olsun bu konularda buradaki ülkeler ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ve bizden bazı bilgileri alma, -istihbaratı konuşuyorum- istihbarat noktasında her türlü dayanışmanın içerisinde olma kararlılığı var. Gerek DEAŞ’a karşı, gerek PKK’ya karşı, gerek Eş-Şebap, gerek en son biliyorsunuz Somali’de olan olaylar ortada.

‘HEPSİNE KARŞI ORTAK TAVIR’

Bütün bu terör örgütlerinin, sadece burada kalanlar değil, nerede olursa olsun hepsine karşı bir ortak tavrı belirleyerek bunların üzerine gitme kararlılığımızı ortaya koyduk ve bunu devam ettireceğiz. Yani ister El Kaide olsun, ister Eş-Şebap olsun, ister bizdeki gibi FETÖ olsun, kim olursa olsun. Çünkü bir insanın ölümünü biz, insanlığın ölümü olarak görüyoruz ve buradaki dayanışmamızı da çok önemsiyoruz. Ancak Suriye’de olduğu gibi, kalkıp da PYD gibi, YPG gibi bir terör örgütünü yanına al, onunla bir başka terör örgütünün üzerine git. Böyle bir anlayış olamaz.

‘DÜRÜST DEĞİLLER, İNANMIYORUZ YANIMIZDA DEĞİLSİNİZ’

(Suriye Rakka’da YPG güçlerinin PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asması) İşte buyrun, Rakka’da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Şimdi bunu Amerika nasıl izah edecek? Hadi buyrun. Lafa geldiği zaman ‘PKK terör örgütüdür’ diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ‘terör örgütüdür’ diyor. Peki, Fransa’da kendi devlet televizyonunda, binaya aynı şekilde terörist başının posterini astılar ve polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu? Ama biz ikili görüşmeyi yaptığımız zaman diyorlar ki ‘Biz terörle mücadelede yanınızdayız.’ İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız polisinizle bunları korumazsınız. Almanya’da yürüyüş yapıyorlar, yürüyüş yaparken polis nezaretinde, güvenlik altında her türlü bağırma, çağırma ve posterlerle beraber yürüyüş var. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra da bizden zaman zaman bazı talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki her şeyin bir karşılığı vardır.”

DOLMABAHÇE HATIRASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi katılımcıları, cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Camiden Dolmabahçe Sarayı'na yürüyen Erdoğan ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Genelkurmay Başkanlığı Mehteren Takımı tarafından karşılandı. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda verilen yemeğe, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.