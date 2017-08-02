Postacının suçu ne?

İddiaya göre, PTT Çamlıbel Şubesinde geçici görevle çalışan Aydoğan Yıldız (47), 27 Temmuz'da Y.K. (17) adına düzenlenmiş mahkeme celbini gencin evine götürdü. Yıldız, belgeyi Y.K'nın annesine teslim ettikten sonra iş yerine döndü.

Bir süre sonra şubeye gelen Y.K, belgeyi eve getirdiği için Yıldız'a tepki gösterdi. Tartışma sırasında Y.K, Yıldız'ı bıçakladı.

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"TEBLİGAT DAHA ÖNCE İŞLEMİŞ OLDUĞU SUÇUN MAHKEME GÜNÜYLE İLGİLİYDİ"

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, Yıldız'ı tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Aydoğan Yıldız, Yılmaz'a olayı anlatırken, 27 Temmuz'da 3 ihtarname dağıttığını, daha sonra iş yerine geldiğini söyledi. Öğleden sonra şubenin önünde beklerken yanına yaklaşan bir kişinin yakasından tutarak, 'Benim tebligatımı muhtara neden vermedin? Niye evime getirdin?' dediğini aktaran Yıldız, "Tartışırken beni bıçakladı. Kasayı kilitledim. Daha sonra 112 istasyonuna gittim. Oradan beni hastaneye getirdiler. Tebligatın konusu da daha önce işlemiş olduğu suçun mahkeme günüyle ilgiliydi." dedi.

"OLAY KAMU DAVASINA GİRMİYORMUŞ, BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?

Yılmaz ise ziyaretin ardından PTT Tokat Başmüdürlüğü önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, üyeleri Yıldız'ın görevi başında saldırıya uğradığını, ölümden döndüğünü söyledi.

Yıldız'ın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca görevini yerine getirmekle yükümlü olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Arkadaşımız kanunu yerine getirmiş ve bundan dolayı bıçaklanmıştır. Postacıların dağıttığı tebligatlardan ya ceza makbuzu ya icra makbuzu veya mahkeme celbi çıkmaktadır. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Bu arkadaşlarımızı koruyabilecek mekanizmayı oluşturmak gerekiyor. Bu olayın kamu davasına girmediğini öğrendim. Böyle bir şey olabilir mi? Yarından itibaren bununla ilgili soruşturma isteyeceğiz PTT Genel Müdürlüğünden. Biz de Türk Haber-Sen olarak bunun peşini bırakmayacağız. Bu arkadaşımızla ilgili davamızı sendika olarak takip edeceğiz."



